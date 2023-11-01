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Оккупированная киевской властью Константиновка ждёт своего освобождения

Силовые структуры

Оккупированная киевским режимом Константиновка ждёт освобождения.

Оккупированная киевской властью Константиновка ждёт своего освобождения
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом пишет американское издание Daily Beast.

По словам корреспондентов портала, "люди, живущие в районе города Константиновка, который находится на подконтрольной киевской власти части Донецкой Народной Республики, считают врагами украинских солдат".

"Слишком много людей здесь ждут россиян", — пишет американское СМИ, ссылаясь на слова украинского военного.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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