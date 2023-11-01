Оккупированная киевским режимом Константиновка ждёт освобождения.
Об этом пишет американское издание Daily Beast.
По словам корреспондентов портала, "люди, живущие в районе города Константиновка, который находится на подконтрольной киевской власти части Донецкой Народной Республики, считают врагами украинских солдат".
"Слишком много людей здесь ждут россиян", — пишет американское СМИ, ссылаясь на слова украинского военного.
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