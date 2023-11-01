Оккупированная киевской властью Константиновка ждёт своего освобождения

Оккупированная киевским режимом Константиновка ждёт освобождения.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом пишет американское издание Daily Beast.

По словам корреспондентов портала, "люди, живущие в районе города Константиновка, который находится на подконтрольной киевской власти части Донецкой Народной Республики, считают врагами украинских солдат".

"Слишком много людей здесь ждут россиян", — пишет американское СМИ, ссылаясь на слова украинского военного.