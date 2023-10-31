Ключи к Авдеевке: российские войска меняют направление главного удара?

ВС РФ с боями прорываются к Авдеевскому коксохиму — огромному предприятию у терриконом, который штурмовики армии России взяли неделю назад.

Фото: RT by скрин Russia Tuday

А ведь Генштаб Украины перебросил для его спасения огромные резервы — до 35 тыс. человек.

На днях подразделения РФ закрепились на линии железной дороги, что говорит о том, что командование решило рассечь группировку ВСУ, отмечает военный эксперт Влад Шлепченко.

"Решение интересное. С одной стороны, штурмовать укрепленный завод — очень непростая задача. С другой — многокилометровые забеги и заезды по раскисшим полям под огнём вражеской артиллерии ничуть не лучше. Зато ранее взятый террикон нависает над заводом, давая нам преимущество владения господствующей высотой и мешая противнику загонять на коксохим своих "боевых пятачков", — цитирует "Царьград" аналитика.

Взятие Авдеевского коксохимического завода позволит ВС РФ расстреливать технику на дороге Авдеевка — Ласточкино — Орловка, с расстояния в 600-900 м., и без необходимости штурмовать Бердычи.

В ближайшее время армия РФ может начать зачистку дач между заводом, терриконом и прудами-отстойниками. Обеспечив себе фланг, российская армия сможет начать штурм самого завода.

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