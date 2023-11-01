На территории Херсонской области удалось сбить ракеты Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые были запущены с самолётов в сторону Крыма.
По словам главы региона Владимира Сальдо, массированная ракетная атака украинских войск была успешно отражена российскими зенитчиками.
"Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолётов и летевших на Крым", — подчеркнул губернатор в Telegram.
Как пояснил Сальдо, большая часть ракет уничтожена в воздушном пространстве, однако две ракеты сдетонировали на земле. Жертв и пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены, уточнил руководитель региона.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью 29 октября ВС России отразили террористическую атаку ВСУ на Крым, уничтожив 36 украинских беспилотников.
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