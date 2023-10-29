Система ПВО уничтожила 36 БПЛА ВСУ в Крыму и над Чёрным морем

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Над территорией Крымского полуострова и акваторией Чёрного моря российская система противовоздушной обороны уничтожила 36 украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны России.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

Попытку террористической атаки ВСУ пресекли в ночь на 29 октября.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря и северо-западной частью полуострова Крым", — говорится в сообщении.

На Крымском полуострове введён жёлтый уровень террористической опасности.

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