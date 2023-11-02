Российские ракеты, выпускаемые из новых зенитных ракетных комплексов С-400, долетают до Днепропетровска, следует из заявления главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного.
По его словам, западная военная техника быстро оказывается бесполезной из-за стремительного развития российского военно-промышленного комплекса. Он пояснил, что появление современных ракет С-400 ставит под сомнение пользу американских истребителей F-16 для ВСУ.
"Россия улучшила свою противовоздушную оборону: экспериментальная версия ракетной системы С-400 может достичь пределов города Днепр", — подчеркнул Залужный в разговоре с Economist.
Ранее Залужный сообщил о преимуществе Военно-воздушных сил РФ в зоне украинского конфликта.
Кроме того, по данным журналистов Myśl Polska, главкому ВСУ пришлось пустить в ход последние резервы из-за успехов российской армии.
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