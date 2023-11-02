В США полным крахом закончились испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что через некоторое время после запуска ракете в ней обнаружили "аномалию" и "взорвали" её. После взрыва останки ракеты утонули в Тихом океане.
Ракета Minuteman III задумывалась как "ответ" на успехи РФ в финальных тестах "Буревестника", дальность полета которого не ограничена и исчисляется в "годах".
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