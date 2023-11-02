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США провалили испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III

0:31
Силовые структуры

В США полным крахом закончились испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

США провалили испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III
Фото: http:// www.af.mil

Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что через некоторое время после запуска ракете в ней обнаружили "аномалию" и "взорвали" её. После взрыва останки ракеты утонули в Тихом океане.

Ракета Minuteman III задумывалась как "ответ" на успехи РФ в финальных тестах "Буревестника", дальность полета которого не ограничена и исчисляется в "годах".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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