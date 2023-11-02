США провалили испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В США полным крахом закончились испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Фото: http:// www.af.mil

Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что через некоторое время после запуска ракете в ней обнаружили "аномалию" и "взорвали" её. После взрыва останки ракеты утонули в Тихом океане.

Ракета Minuteman III задумывалась как "ответ" на успехи РФ в финальных тестах "Буревестника", дальность полета которого не ограничена и исчисляется в "годах".