В районе Крымского полуострова российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку шести украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа.
По информации Министерства обороны России, средства ПВО уничтожили один дрон ВСУ над акваторией Чёрного моря. Подчёркивается, что остальные пять беспилотников удалось перехватить в небе над Крымом.
Как пояснили в оборонном ведомстве, украинские войска пытались атаковать полуостров утром 2 ноября.
В среду, 1 ноября, руководитель Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что над регионом были сбиты семь ракет, направленных ВСУ в сторону Крыма. Пострадавших и разрушений нет.
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