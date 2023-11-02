Средства ПВО перехватили шесть беспилотников ВСУ в районе Крыма

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе Крымского полуострова российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку шести украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа.

Фото: Личный архив Александра Шторма

По информации Министерства обороны России, средства ПВО уничтожили один дрон ВСУ над акваторией Чёрного моря. Подчёркивается, что остальные пять беспилотников удалось перехватить в небе над Крымом.

Как пояснили в оборонном ведомстве, украинские войска пытались атаковать полуостров утром 2 ноября.

В среду, 1 ноября, руководитель Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что над регионом были сбиты семь ракет, направленных ВСУ в сторону Крыма. Пострадавших и разрушений нет.