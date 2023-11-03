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Поля в Запорожской области усеяны сгоревшей украинской техникой

1:24
Силовые структуры » Военные новости

ВСУ пытаются атаковать на Запорожском направлении, но, столкнувшись с сопротивлением российских сил, вынуждены отступать. О ситуации в районе сёл Работино и Вербовое сообщили в Минобороны РФ.

Поля в Запорожской области усеяны сгоревшей украинской техникой
Фото: TG: Warrior СВО

На этом участке сражаются разведывательные подразделения Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВДВ. Разведчики рассказали, что украинские боевики бегут с поля боя, оставляя за собой подбитую бронетехнику.

"В доказательство тому — поля, усеянные полусгоревшими танками и боевыми машинами пехоты, в том числе западного производства, а также разбитые блиндажи на украинских позициях", — говорится в сообщении.

По словам российских десантников, в борьбе с бронетехникой противника им сильно помогают противотанковые комплексы "Корнет". Незаметно, из укрытий стреляя из этого оружия термобарическими снарядами, наши бойцы не оставляют никакого шанса считавшимся неуязвимыми западным танкам.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу докладывал, что с начала так называемого контрнаступления ВСУ потеряли около 600 танков и почти 1900 бронемашин различного класса. На Западе уже всерьёз опасаются, что Киев останется совсем без бронетехники.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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