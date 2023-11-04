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Российские военные получили новые пистолеты-пулемёты ПП-2000 и гранатомёты ГМ-94 и АГС-30

Силовые структуры

Холдинг "Высокоточные комплексы", входящий в структуру Ростеха, выполнил заказ на поставку нового стрелкового оружия в рамках государственного оборонного заказа. Эта партия включает в себя ручные гранатомёты ГМ-94, автоматические гранатомёты АГС-30 и пистолеты-пулемёты ПП-2000.

Российские военные получили новые пистолеты-пулемёты ПП-2000 и гранатомёты ГМ-94 и АГС-30
Фото: YouTube/Министерство обороны ПМР

"Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил заказчику в рамках выполнения государственного оборонного заказа очередную партию стрелкового вооружения. Филиал КБП им. Академика А. Г. Шипунова — ЦКИБ СОО передал военным гранатометы ГМ-94, АГС-30 и пистолеты-пулеметы ПП-2000", — сообщили в пресс-службе холдинга в субботу.

Прежде чем оружие было отправлено заказчику специалисты из Центрального конструкторского бюро приборостроения (ЦКИБ СОО), входящего в холдинг, провели работы по подготовке оружия к эксплуатации. Это включало в себя корректировку прицельных систем, проведение тестовых стрельб и контрольных проверок.

Гранатомёт ГМ-94, предназначенный для использования в боевых операциях, стал особенно востребованным у военных во время СВО, так как он действенно применяется в боях с противниками, находящимися в окопах, а также при штурмах. Автоматический гранатомёт АГС-30 значительно увеличивает огневую мощь мотострелков и при этом позволяет им оставаться мобильными на поле боя. Он также является универсальным вооружением как для атаки, так и для обороны.

Пистолет-пулемёт ПП-2000 калибра 9 миллиметров предназначен для поражения живых целей и создания высокой огневой мощи на расстоянии до 200 метров. Это оружие спроектировано так, чтобы использовать различные виды боеприпасов калибра 9x19 миллиметров, включая бронебойные снаряды 7Н31.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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