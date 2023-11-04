Российские Вооруженные силы в ходе спецоперации поразили арсенал ракетного оружия и боеприпасов ВСУ.
Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ", — заявил спикер военного ведомства.
По его словам, российская армия уничтожила командный пункт одного из подразделений украинских войск. В районе посёлка Серебрянка в оккупированной Киевом части Донецкой Народной Республики цель была поражена.
По информации военного ведомства Российской Федерации, за сутки ВКС РФ нанесли поражение военной технике и живой силе украинской армии в 118-ти районах Незалежной.
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