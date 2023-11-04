Российская армия уничтожила арсенал ракет ВСУ в Черниговской области

Российские Вооруженные силы в ходе спецоперации поразили арсенал ракетного оружия и боеприпасов ВСУ.

Фото: скриншот из видео очевидцев

Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ", — заявил спикер военного ведомства.

По его словам, российская армия уничтожила командный пункт одного из подразделений украинских войск. В районе посёлка Серебрянка в оккупированной Киевом части Донецкой Народной Республики цель была поражена.

По информации военного ведомства Российской Федерации, за сутки ВКС РФ нанесли поражение военной технике и живой силе украинской армии в 118-ти районах Незалежной.