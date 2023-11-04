"Здоровых сил" на Украине не так много, но они есть.
Об этом на выступлении на выставке "Россия" в рамках лектория "Знание" сказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
"Они подавлены киевской неофашистской властью и ждут своего часа", — заявил глава Совета безопасности РФ.
По его словам, эти силы как и "расплатятся с палачами".
"Порошенки, зеленские и прочие яценюки" обязательно ответят за попытки уничтожения русских в Донбассе, а также ответят за "гибель украинцев в братоубийственной войне", сказал Патрушев.
Он пообещал, что будет ответ и на совершенные по заданию Киева покушения на российских общественных и государственных деятелей, а также поджоги зданий российских военкоматов и объектов инфраструктуры.
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