Патрушев: порошенки, зеленские и прочие яценюки ответят за уничтожение русских в Донбассе

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

"Здоровых сил" на Украине не так много, но они есть.

Фото: официальный сайт президента Украины

Об этом на выступлении на выставке "Россия" в рамках лектория "Знание" сказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Они подавлены киевской неофашистской властью и ждут своего часа", — заявил глава Совета безопасности РФ.

По его словам, эти силы как и "расплатятся с палачами".

"Порошенки, зеленские и прочие яценюки" обязательно ответят за попытки уничтожения русских в Донбассе, а также ответят за "гибель украинцев в братоубийственной войне", сказал Патрушев.

Он пообещал, что будет ответ и на совершенные по заданию Киева покушения на российских общественных и государственных деятелей, а также поджоги зданий российских военкоматов и объектов инфраструктуры.