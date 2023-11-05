После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержан 201 человек

После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержано более двухсот человек.

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Об этом сообщает МВД.

"Полиция задержала 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы, на них составлено 155 протоколов", — информирует начальник Главного управления МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.

Напомним, толпа протестующих прорвалась на взлётную полосу аэропорта. Люди искали израильтян, прибывших авиарейсом из Тель-Авива.