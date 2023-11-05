Украинский аэродром, откуда взлетали самолёты на Крым, потерял защиту

По Днепропетровской области 4 ноября вечером ВС РФ нанесли массированный удар.

Фото: Openverse by Khamenei.ir is licensed under CC BY 4.0

Разбит международный аэропорт "Днепропетровск", который активно использовался ВВСУ. По информации, в результате ракетного удара уничтожены одна из установок NASAMS, прикрывающих аэродром и трёхмерный радар малой и средней дальности AN/MPQ-64 "Sentinel".

Сообщается, что спустя пять минут после "прилёта" сдетонировала одна из ракет в пусковой установке NASAMS, запустив цепную реакцию. В итоге, были уничтожены все боеприпасы. А именно с этого аэродрома взлетали бомбардировщики Су-24М, пустившие крылатые ракеты SCALP в Керчь.

Помимо этого, власти Полтавской области подтвердили ракетную атаку армии России по аэродрому в Миргороде. Результат местные чиновники скрывают. Сообщается лишь, что власти вызвали для оценки ущерба экологическую комиссию.

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