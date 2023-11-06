Армия Израиля захватила военный лагерь ХАМАС в Газе

Сухопутные войска Армии обороны Израиля взяли под контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Telegram-канал Армии обороны Израиля ЦАХАЛ.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0. Читайте больше на https://www.pravda.ru/news/world/1904613-voina_v_izraile/

"Сегодня ночью сухопутные войска ЦАХАЛ взяли под свой контроль военный лагерь ХАМАС на территории сектора Газа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории располагались наблюдательные пункты, тренировочные комплексы для боевиков ХАМАС, а также туннели.

Ранее главный орган безопасности Израиля ЦАХАЛ отчитался о том, что сектор Газа попал в полное окружение израильской армии.