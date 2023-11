Сухопутные войска Армии обороны Израиля взяли под контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Telegram-канал Армии обороны Израиля ЦАХАЛ.

