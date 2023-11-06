Сухопутные войска Армии обороны Израиля взяли под контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Telegram-канал Армии обороны Израиля ЦАХАЛ.
"Сегодня ночью сухопутные войска ЦАХАЛ взяли под свой контроль военный лагерь ХАМАС на территории сектора Газа", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории располагались наблюдательные пункты, тренировочные комплексы для боевиков ХАМАС, а также туннели.
Ранее главный орган безопасности Израиля ЦАХАЛ отчитался о том, что сектор Газа попал в полное окружение израильской армии.
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