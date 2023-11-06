Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ в Запорожской области

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Вооруженные силы РФ отразили атаку 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Кроме того, удары нанесены по подразделениям 33-й, 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ около населенных пунктов Степовое и Вербовое (Запорожская область).

Потери ВСУ на Запорожском направлении составили до 160 военнослужащих, 3 автомобиля и артиллерийская система М777.

Накануне стало известно, что русским ракетным ударом на Запорожье уничтожен один из лучших артиллеристов ВСУ.