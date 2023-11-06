Вооруженные силы РФ отразили атаку 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.
Кроме того, удары нанесены по подразделениям 33-й, 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ около населенных пунктов Степовое и Вербовое (Запорожская область).
Потери ВСУ на Запорожском направлении составили до 160 военнослужащих, 3 автомобиля и артиллерийская система М777.
Накануне стало известно, что русским ракетным ударом на Запорожье уничтожен один из лучших артиллеристов ВСУ.
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