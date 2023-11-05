Русским ракетным ударом на Запорожье уничтожен один из лучших артиллеристов ВСУ

Накануне российская армия ракетным ударом в Запорожской области уничтожила одного из лучших артиллеристов Вооруженных сил Украины. Фото: скриншот из видео очевидцев

Об этом уже заявили в украинских СМИ.

"В Запорожской области погиб от ракетного удара один из лучших и мотивированных артиллеристов страны Дмитрий "Таксист" Милютин. Дважды доброволец. АТО и полномасштабная война. Работал в Дебальцево во время обороны города", — пишут ресурсы Незалежной.

Помимо "Таксиста" погибло много других боевиков, констатируют украинские издания.

Напомним, российская ракета класса "воздух-земля" уничтожила несколько десятков офицеров ВСУ одним ударом, после того, как в прифронтовом селе на плацу была построена 128-я горная штурмовая Закарпатская бригада. Министр обороны Украины Рустем Умеров уже получил провести проверку гибели всушников.

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