Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГИБДД начала штрафовать водителей старых автомобилей
Shot: певица Алла Пугачева приехала в Москву в VIP-купе за 30 тысяч рублей
Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что всю жизнь любила Глызина
Сына Киселёва заметили веселящимся в компании Моргенштерна* и Дани Милохина
Выяснилось, что Западу очень невыгодно конфисковывать российские активы
Певица Наташа Королёва заявила о желании устроить шоу из-за песни на ТВ
Россиянин пробил топором голову женщине, которая арендовала у него комнату
Палестинец, потерявший 36 членов семьи после атаки Израиля, обратился к Джо Байдену с письмом
The Telegraph: Запад струсил перед Владимиром Путиным

Русским ракетным ударом на Запорожье уничтожен один из лучших артиллеристов ВСУ

Силовые структуры

Накануне российская армия ракетным ударом в Запорожской области уничтожила одного из лучших артиллеристов Вооруженных сил Украины.

Русским ракетным ударом на Запорожье уничтожен один из лучших артиллеристов ВСУ
Фото: скриншот из видео очевидцев

Об этом уже заявили в украинских СМИ.

"В Запорожской области погиб от ракетного удара один из лучших и мотивированных артиллеристов страны Дмитрий "Таксист" Милютин. Дважды доброволец. АТО и полномасштабная война. Работал в Дебальцево во время обороны города", — пишут ресурсы Незалежной.

Помимо "Таксиста" погибло много других боевиков, констатируют украинские издания.

Напомним, российская ракета класса "воздух-земля" уничтожила несколько десятков офицеров ВСУ одним ударом, после того, как в прифронтовом селе на плацу была построена 128-я горная штурмовая Закарпатская бригада. Министр обороны Украины Рустем Умеров уже получил провести проверку гибели всушников.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Боевой пуск крылатой ракеты ОТРК «Искандер-М»
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Составлен список звёзд, в крахе карьеры которых считают виновной Пугачёву

Певицу Аллу Пугачёвой считают виновной в крахе карьеры многих звёзд.

Обнародован список звёзд, в крахе карьеры которых обвиняют Аллу Пугачёву
Под Волгоградом 12-летняя девочка сбежала из дома к жениху в Пензу
12-летняя волгоградская школьница сбежала из дома и уехала к жениху в Пензу
Певица Вика Цыганова рассказала подробности об обыске: "Улики изъяли"
NBC News: В США и Европе уверены, что Украине не избежать мирных переговоров с Россией
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Врач Жемчугов раскрыл опасность приёма витамина D
США тайно передали ВСУ технику для прорыва обороны ВС РФ — Forbes
"Приставали к девушкам": что известно о братьях из семьи мигрантов, которую выдворят из России
"Приставали к девушкам": что известно о братьях из семьи мигрантов, которую выдворят из России
Последние материалы
Россиянин пробил топором голову женщине, которая арендовала у него комнату
Палестинец, потерявший 36 членов семьи после атаки Израиля, обратился к Джо Байдену с письмом
The Telegraph: Запад струсил перед Владимиром Путиным
Врач Павлова назвала главный продукт для профилактики рака и снижения веса
В ГИБДД рассказали, почему надо включать левый поворотник на круговом движении
Волочкова на приеме у стоматолога села на шпагат
Автоэксперт Попов рассказал, как правильно ездить на скользкой дороге
Инспектор ГИБДД рассказал 7 способов остановить автомобиль с отказавшими тормозами
Диетолог Тихомирова назвала самые полезные осенние овощи
Алла Пугачёва приехала в Москву в VIP-купе за 30 тыс. рублей вместо отдельного вагона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников