Накануне российская армия ракетным ударом в Запорожской области уничтожила одного из лучших артиллеристов Вооруженных сил Украины.Фото: скриншот из видео очевидцев
Об этом уже заявили в украинских СМИ.
"В Запорожской области погиб от ракетного удара один из лучших и мотивированных артиллеристов страны Дмитрий "Таксист" Милютин. Дважды доброволец. АТО и полномасштабная война. Работал в Дебальцево во время обороны города", — пишут ресурсы Незалежной.
Помимо "Таксиста" погибло много других боевиков, констатируют украинские издания.
Напомним, российская ракета класса "воздух-земля" уничтожила несколько десятков офицеров ВСУ одним ударом, после того, как в прифронтовом селе на плацу была построена 128-я горная штурмовая Закарпатская бригада. Министр обороны Украины Рустем Умеров уже получил провести проверку гибели всушников.
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