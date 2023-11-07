Российские бойцы из "Града" ударили по скоплению ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении военные Центрального военного округа ударили по скоплению живой силы и техники из РСЗО "Град". Противник понёс серьёзные потери, сообщили в Минобороны России.

Фото: mil.ru

"Артиллеристы произвели наведение машины на цель и реактивными снарядами калибра 122 миллиметра залпом произвели уничтожение противника на дистанции около 10 километров", — говорится в сообщении.

Цель удалось поразить на 90 процентов. Под удар попала техника, военные и склады с боеприпасами ВСУ.