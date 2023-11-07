Бойцы "крылатой пехоты" захватили опорный пункт ВСУ в районе Артёмовска

Штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения ВДВ захватила опорный пункт ВСУ в районе Артёмовска и уничтожили западную технику врага, сообщили в Минобороны РФ.

Фото: mil.ru

Опорный пункт был успешно взят, враг предпринял попытку контратаковать, но безуспешно.

"Воины "крылатой пехоты" в составе небольших штурмовых групп с нескольких направлений незаметно приблизились к опорному пункту ВСУ, где, по данным разведки, одно из подразделений украинских формирований готовилось к выдвижению в сторону наших оборонительных позиций", — говорится в сообщении Минобороны России.

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