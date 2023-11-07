Российские военные, представляющие Западную группировку войск, получили сертификаты на миллион рублей и другие награды.
Речь идёт о бойцах, которым удалось уничтожить немецкие танки Leopard 2 в районе Купянска и сорвать попытку украинских боевиков осуществить наступательную операцию.
Как пояснили в пресс-службе Министерства обороны России, солдатам вручены госнаграды за мужественные и отважные действия в зоне СВО.
Двое военнослужащих получили денежные сертификаты, подготовленные певцом Григорием Лепсом и телеведущей Юлией Барановской.
Каждый из них рассчитан на миллион рублей.
Ранее руководитель Запорожской области Евгений Балицкий заявил о ликвидации в регионе более пяти танков Leopard за 10 дней.
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