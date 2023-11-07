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Бойцам РФ вручили сертификаты от Лепса и Барановской за уничтоженные танки Leopard

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Силовые структуры

Российские военные, представляющие Западную группировку войск, получили сертификаты на миллион рублей и другие награды.

Бойцам РФ вручили сертификаты от Лепса и Барановской за уничтоженные танки Leopard
Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Речь идёт о бойцах, которым удалось уничтожить немецкие танки Leopard 2 в районе Купянска и сорвать попытку украинских боевиков осуществить наступательную операцию.

Как пояснили в пресс-службе Министерства обороны России, солдатам вручены госнаграды за мужественные и отважные действия в зоне СВО.

Двое военнослужащих получили денежные сертификаты, подготовленные певцом Григорием Лепсом и телеведущей Юлией Барановской.

Каждый из них рассчитан на миллион рублей.

Ранее руководитель Запорожской области Евгений Балицкий заявил о ликвидации в регионе более пяти танков Leopard за 10 дней.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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