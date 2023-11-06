ВС РФ уничтожили более пяти танков Leopard за 10 дней в Запорожской области

Российские военные ликвидировали более пяти танков Leopard за минувшие 10 дней в Запорожской области, следует из заявления руководителя региона Евгения Балицкого.

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По его словам, для нанесения ударов по целям использовались "Ланцеты" и дроны-камикадзе. Он добавил, что солдаты РФ с помощью современных методов ведения боевых действий эффективно уничтожают тяжёлую технику ВСУ. Как пояснил глава региона, украинская армия не демонстрирует достойное противодействие.

Балицкий считает, что боевики ВСУ продолжают обстрелы мирных населённых пунктов, поскольку их настигла безысходность.

Он также подчеркнул: российским бойцам удалось сдержать контрнаступление киевского режима.

Ранее военные РФ не позволили украинским солдатам эвакуировать поражённый танк Leopard в районе Авдеевки.