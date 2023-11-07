Погибшим в зоне СВО операторам дронов дали посмертное звание Героев России

В Севастополе прошло прощание с двумя участниками СВО, ефрейторами Мечтановым и Пастуховым, работавшими в составе расчета FPV-дронов. Они погибли при исполнении на Днепре. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, обоим бойца было присвоению звания Героя России посмертно.

Фото: Telegramканал МВД ПМР

Губернатор Севастополя отметил, что Никита Мечтанов был одним из самых успешных операторов FPV-дронов-камикадзе. В период с июля по октябрь на его счету было много пораженных целей: 19 быстроходных лодок, 4 пикапа, 6 грузовых машин, 5 купольных камер, 7 минометных расчетов и до 100 вооруженных боевиков противника.

Вячеслав Пастухов действовал под плотным артиллерийским огнем противника. В последней битве на его счету две лодки с диверсионно-разведывательной группой. Также он отличился успешным применением FPV-дронов.

"Их мужество и героизм в боях послужили поводом для их награждения званием Героя России" — прокомментировал награждение ефрейторов губернатор Севастополя.