Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава МВД Колокольцев призвал ужесточить контроль за мигрантами в РФ
Разгадка проблемы ожирения: ученые предлагают объединяющую теорию
В офисе президента Украины дали опровержение сообщения об отставке Залужного
Учёные обнаружили особою восприимчивость к боли у рыжеволосых людей
Девочка во время рыбалки с отцом обнаружила в реке кости мамонта возрастом 100 000 лет
Самыми распространёнными причинами засора труб становятся жир и салфетки
Ученые обнаружили новую причину болезни Паркинсона
Количество госпитализаций с COVID-19 увеличивается
Актриса Яна Кошкина улетела из России с обеспеченным мужчиной

Погибшим в зоне СВО операторам дронов дали посмертное звание Героев России

Силовые структуры » Военные новости

В Севастополе прошло прощание с двумя участниками СВО, ефрейторами Мечтановым и Пастуховым, работавшими в составе расчета FPV-дронов. Они погибли при исполнении на Днепре. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, обоим бойца было присвоению звания Героя России посмертно.

Погибшим в зоне СВО операторам дронов дали посмертное звание Героев России
Фото: Telegramканал МВД ПМР

Губернатор Севастополя отметил, что Никита Мечтанов был одним из самых успешных операторов FPV-дронов-камикадзе. В период с июля по октябрь на его счету было много пораженных целей: 19 быстроходных лодок, 4 пикапа, 6 грузовых машин, 5 купольных камер, 7 минометных расчетов и до 100 вооруженных боевиков противника.

Вячеслав Пастухов действовал под плотным артиллерийским огнем противника. В последней битве на его счету две лодки с диверсионно-разведывательной группой. Также он отличился успешным применением FPV-дронов.

"Их мужество и героизм в боях послужили поводом для их награждения званием Героя России" — прокомментировал награждение ефрейторов губернатор Севастополя.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Редакция Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой

Садальский поделился своим мнением о том, почему последние действия Пугачевой вызвали неодобрение в сети.

Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой
Певицу Аллу Пугачёву заметили у церкви в латышской Сигулде
Алла Пугачёва замечена в Латвии
Сегодня по России ударит мощнейшая магнитная буря
Ученые назвали размер члена, который удовлетворит всех
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Названо пять изменений, которые произойдут с организмом после месяца без алкоголя
Учёные назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
Последние материалы
Более 100 наскальных рисунков возрастом 2000 лет обнаружены в притоке Амазонки
Лионель Месси рассказал, что пока не планирует завершать карьеру
Эксперт Наташкин: "Используя нейросети, мошенники создали новые схемы обмана"
NIUS: Шольц уже не спорит с тем, что возглавляет самое глупое правительство в мире
Жожоба и кокос: восемь лучших эфирных масел для расслабляющей ванны
В Раде сообщили о представлении на отставку Залужного
Автоэксперт рассказал, какие три привычки водителей приближают поломку двигателя: низкие обороты и непрогретый мотор
У учителей станет больше полномочий в борьбе с телефонами на уроках
Аромат духов и чувство юмора: девять важных деталей, которые парни замечают в девушке, но не говорят об этом
В США раскрыли потенциал "уничтожения" русских
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников