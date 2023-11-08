Артиллеристы ВС РФ сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Купянском направлении

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Артиллеристы ВС России сорвали четыре попытки украинской армии перебросить войска на передовые позиции на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Фото: mil.ru

По его словам, враг предпринял попытки ротации украинских войск в районе Синьковки и Тимковки.

"В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией группировки войск "Запад" сорваны четыре попытки проведения ротации вооружённых сил Украины на передовых позициях в районах Синьковки и Тимковки", — рассказал Зыбинский РИА Новости.

Кроме того, российским военным удалось уничтожить два миномётных расчёта ВСУ под Вишнёвым и Петропавловкой.

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