Бойцы ЗВО похвалили работу "летающих снайперский танков" в зоне СВО: никто не убежит

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Танки Т-80БВ, которые назвали "летающими" или "снайперскими" отлично зарекомендовали себя в зоне специальной военной операции, рассказал командир боевой машины 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Пятый".

Фото: https://t.me/donbassr/36442

По словам "Пятого", сейчас у них на вооружении танк последней модификации, который способен, что называется, "послать снаряд в форточку".

"В принципе заслуженно называется снайперским танком. В теории позволяет на дальность пяти километров, говоря простым языком, "послать снаряд в форточку", — рассказал командир танка РИА Новости.

По словам бойца с позывным "Кэп", боевые машины прозвали "летающими" не просто так. Танк оснащён мощным двигателем.

"Установлено современное оборудование, которое само рассчитывает температуру воздуха, погоду, вес снаряда, ветер и тому подобное. Осталось только найти и выстрелить. Никто не убежит", — резюмировал "Кэп".

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