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Пентагон пожаловался на истощение арсеналов из-за Украины и Израиля

Силовые структуры » Военные новости

Военная помощь Украине, а теперь ещё и Израилю истощила американский арсенал боеприпасов. На его восстановление нужно более 3 миллиардов долларов, заявил во вторник помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш.

Пентагон пожаловался на истощение арсеналов из-за Украины и Израиля
Фото: Мир тесен

Он сообщил, что США и их союзники передали Украине более 2 миллионов артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, опустошив запасы, предназначенные для собственной обороны. Потребности киевского режима в боеприпасах, по его словам, поистине бездонные — ВСУ тратят их тысячами каждый день.

Пентагон просит конгресс направить 3,1 миллиарда долларов из запрошенных ранее президентом США Джо Байденом дополнительных 106 миллиардов долларов оборонных расходов на восстановление запасов снарядов. Около половины этих ассигнований пойдёт на наращивание промышленного потенциала, остальное — на закупку боеприпасов.

Модернизация и строительство предприятий по производству боеприпасов в Техасе, Теннеси, Вирджинии, Калифорнии и некоторых других штатах позволит к 2025 году довести ежемесячный выпуск 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до 100 тысяч. Буш надеется, что это благотворно скажется на американской экономике, поскольку способствует созданию новых рабочих мест.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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