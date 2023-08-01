Financial Times: США не успевают снабжать Украину боеприпасами

Вашингтон столкнулся с препятствиями при наращивании поставок снарядов Украине. Запад не успевает обеспечивать ВСУ боеприпасами, пишет Financial Times.

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По данным газеты, для повышения интенсивности наступления Украины нужно увеличить скорость предоставления снарядов Киеву. Отмечается, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов для гаубиц. Как подчёркивается в публикации, рост поставок должен положительно сказаться на наступательной операции украинских войск.

Ранее стало известно, что власти США заключили соглашения с Южной Кореей и Болгарией. В рамках договоров эти страны должны предоставить Киеву 155-миллиметровые снаряды. Кроме того, Вашингтон ведёт переговоры с Японией по поводу дальнейшей военной поддержки Украины.