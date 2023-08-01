Вашингтон столкнулся с препятствиями при наращивании поставок снарядов Украине. Запад не успевает обеспечивать ВСУ боеприпасами, пишет Financial Times.
По данным газеты, для повышения интенсивности наступления Украины нужно увеличить скорость предоставления снарядов Киеву. Отмечается, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов для гаубиц. Как подчёркивается в публикации, рост поставок должен положительно сказаться на наступательной операции украинских войск.
Ранее стало известно, что власти США заключили соглашения с Южной Кореей и Болгарией. В рамках договоров эти страны должны предоставить Киеву 155-миллиметровые снаряды. Кроме того, Вашингтон ведёт переговоры с Японией по поводу дальнейшей военной поддержки Украины.
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