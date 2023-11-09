У России больше зенитных ракет, чем у Североатлантического альянса. При этом они отличаются высоким качеством.
Как отмечает Military Watch Magazine, зенитные ракеты ВС РФ не имеют аналогов. В статье сказано, что в России создаётся большое количество снарядов для систем противовоздушной обороны (ПВО). Страны НАТО серьёзно отстали от РФ в сфере производства боевых припасов, уточнили авторы материала.
"Россия однозначно обладает значительным перевесом в производственных мощностях над всеми государствами НАТО вместе взятыми", — подчёркивается в публикации.
По словам журналистов, российские зенитные ракеты из-за способности уничтожать любые цели на разном расстоянии являются "бесподобными".
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пожаловался на то, что ракеты ВС РФ, выпускаемые из новых зенитных комплексов С-400, долетают до Днепропетровска.
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