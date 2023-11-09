Журнал Military Watch: РФ превзошла НАТО в количестве и качестве зенитных ракет

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У России больше зенитных ракет, чем у Североатлантического альянса. При этом они отличаются высоким качеством.

Фото: Официальный сайт Минобороны РФ

Как отмечает Military Watch Magazine, зенитные ракеты ВС РФ не имеют аналогов. В статье сказано, что в России создаётся большое количество снарядов для систем противовоздушной обороны (ПВО). Страны НАТО серьёзно отстали от РФ в сфере производства боевых припасов, уточнили авторы материала.

"Россия однозначно обладает значительным перевесом в производственных мощностях над всеми государствами НАТО вместе взятыми", — подчёркивается в публикации.

По словам журналистов, российские зенитные ракеты из-за способности уничтожать любые цели на разном расстоянии являются "бесподобными".

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пожаловался на то, что ракеты ВС РФ, выпускаемые из новых зенитных комплексов С-400, долетают до Днепропетровска.