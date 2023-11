В Израиле считают, что фотографы AP и Reuters знали заранее о планах ХАМАС 7 октября

Глава пресс-службы правительства Израиля (GPO) Ницан Чен выступил с требованием от руководителей бюро Associated Press (AP), Reuters, The New York Times (NYT) и CNN разъяснить действия фотографов в день нападения радикальной палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщает "Лентару", ссылаясь на сообщение ведомства.

Фото: Openverse by Kaspar C is licensed under CC BY-SA 2.0.

Напомним, что нападение произошло 7 октября.

"Директор GPO Ницан Чен потребовал разъяснений от руководителей бюро AP, Reuters, CNN и NYT относительно тревожных выводов в публикации Honest Reporting о причастности их фотографов к событиям 7 октября, пересекших все красные линии, профессиональные и моральные", — говорится в заявлении.

Также ведомство указывает, что фотографы, работающие с указанными СМИ, "документировали ужасы", которые осуществил ХАМАС.

Произраильская группа, как сообщает Honest Reporting, заявила, что журналисты AP, Reuters, NYT и CNN могли быть осведомлены о нападении ХАМАС на Израиль заранее. Reuters опубликовало снимки прорыва границы, фото боевиков, издевающихся над телом израильского солдата.

