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В Израиле считают, что фотографы AP и Reuters знали заранее о планах ХАМАС 7 октября

Силовые структуры » Военные новости

Глава пресс-службы правительства Израиля (GPO) Ницан Чен выступил с требованием от руководителей бюро Associated Press (AP), Reuters, The New York Times (NYT) и CNN разъяснить действия фотографов в день нападения радикальной палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщает "Лентару", ссылаясь на сообщение ведомства.

В Израиле считают, что фотографы AP и Reuters знали заранее о планах ХАМАС 7 октября
Фото: Openverse by Kaspar C is licensed under CC BY-SA 2.0.

Напомним, что нападение произошло 7 октября.

"Директор GPO Ницан Чен потребовал разъяснений от руководителей бюро AP, Reuters, CNN и NYT относительно тревожных выводов в публикации Honest Reporting о причастности их фотографов к событиям 7 октября, пересекших все красные линии, профессиональные и моральные", — говорится в заявлении.

Также ведомство указывает, что фотографы, работающие с указанными СМИ, "документировали ужасы", которые осуществил ХАМАС.

Произраильская группа, как сообщает Honest Reporting, заявила, что журналисты AP, Reuters, NYT и CNN могли быть осведомлены о нападении ХАМАС на Израиль заранее. Reuters опубликовало снимки прорыва границы, фото боевиков, издевающихся над телом израильского солдата.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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