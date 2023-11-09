Прокуратура запросила шесть лет и два года для соучастников убийства Дугиной

Прокурор заявила о необходимости дать шесть лет и два года колонии двоим соучастникам убийства журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщает ТАСС.

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Речь идет о бывшем сотруднике ГИБДД Иване Рыбине и ранее судимом по статье 137 УК РФ Данииле Чоудхури. Рыбину, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, могут дать шесть лет колонии общего режима, а Чоудхури — два.

По версии следствия, в 2022 году Чоудхури собирал данные конфиденциального характера о Дугиной. Впоследствии к нему присоединился Рыбин, в то время занимающий должность инспектора. Как утверждает следствие, Рыбин имел доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции и продал полученные сведения о личной жизни журналистки.

Напомним, что Дугина погибла 20 августа 2022 года. Автомобиль взорвался на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ сообщило, что за убийство ответственны украинские спецслужбы.