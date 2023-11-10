ВСУ испытывают снарядный голод, и в дальнейшем он будет только усиливаться, предупредил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Он подсчитал потребности украинских боевиков. Подавление одной цели типа взводного опорного пункта на открытой местности требует 250-300 снарядов, защищённого окопами и блиндажами — 900-1000; на поражение бетонных фортификационных сооружений уходит 3,5-4 тысяч снарядов.
Таким образом, ВСУ нуждаются в 7-8 миллионах снарядов для выполнения хотя бы задач позиционной обороны, о наступательных действиях говорить уже не приходится.
"Снарядный голод, о котором мы говорили, уже прослеживается и будет нарастать", — резюмировал эксперт.
В пятницу Bloomberg сообщил о срыве планов поставок боеприпасов Евросоюзом, обещавшим до марта 2024 года дать ВСУ миллион снарядов. Ранее Пентагон пожаловался на истощение американских арсеналов из-за конфликта на Украине.
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