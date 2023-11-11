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Премьер Японии Кисида выразил беспокойство из-за патрулирования границ страны силами РФ

Силовые структуры

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал о том, что его волнует рост военной активности вдоль акватории Японского моря. Воздушное патрулирование там осуществляют силы РФ и КНР, сообщает агентство Kyodo.

Премьер Японии Кисида выразил беспокойство из-за патрулирования границ страны силами РФ
Фото: kantei. go.jp

— Попытки изменить статус-кво в одностороннем порядке вокруг нашей страны усиливаются, — заявил Кисида.

Выступление министра также включало информацию о том, что Япония активизировала разработку ракет большой дальности. Как считают эксперты Сил самообороны, такое вооружение поможет нанести контрудары по противнику, не затрагивая собственные территории.

До этого Кисида заявлял, что Япония не рассматривает вариант вступления в НАТО.

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Премьером Японии станет Фумио Кисида
Автор Мария Умыскова
Мария Умыскова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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