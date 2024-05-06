Согласно приказу Верховного Главнокомандующего Владимира Путина Генштаб проведёт учения ЮВО по отработке применения тактического ядерного оружия.
Генштаб начал уже подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и военно-морского флота. Учения проводятся для поддержания готовности личного состава и техники, а также с целью демонстрации недопустимости для стран Запада отправки воинских контингентов на Украину.
Ранее Эммануил Макрон — президент Франции и некоторые чиновники из Великобритании говорили о том, что отправка войск на Украину странами НАТО не исключается и при определённых условиях это необходимое решение.
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.