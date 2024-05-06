Владимир Путин дал приказ провести учения по отработке применения ТЯО

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Генштаб по поручению Путина проведёт учения ракетных войск по использованию ТЯО

Силовые структуры » Военные новости

Согласно приказу Верховного Главнокомандующего Владимира Путина Генштаб проведёт учения ЮВО по отработке применения тактического ядерного оружия.

Генштаб по поручению Путина проведёт учения ракетных войск по использованию ТЯО
Фото: coralreef.noaa.gov by Министерство энергетики США

Генштаб начал уже подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и военно-морского флота. Учения проводятся для поддержания готовности личного состава и техники, а также с целью демонстрации недопустимости для стран Запада отправки воинских контингентов на Украину.

Ранее Эммануил Макрон — президент Франции и некоторые чиновники из Великобритании говорили о том, что отправка войск на Украину странами НАТО не исключается и при определённых условиях это необходимое решение. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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