Владимир Путин дал приказ провести учения по отработке применения ТЯО

Генштаб по поручению Путина проведёт учения ракетных войск по использованию ТЯО

Согласно приказу Верховного Главнокомандующего Владимира Путина Генштаб проведёт учения ЮВО по отработке применения тактического ядерного оружия.

Фото: coralreef.noaa.gov by Министерство энергетики США

Генштаб начал уже подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и военно-морского флота. Учения проводятся для поддержания готовности личного состава и техники, а также с целью демонстрации недопустимости для стран Запада отправки воинских контингентов на Украину.

Ранее Эммануил Макрон — президент Франции и некоторые чиновники из Великобритании говорили о том, что отправка войск на Украину странами НАТО не исключается и при определённых условиях это необходимое решение.