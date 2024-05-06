Планируемые учения с тактическим ЯО: что, где и как использует РФ для тестового удара

Генштаб РФ уже проводит подготовку к началу учений по отработке готовности к использованию нестратегического ядерного оружия ракетными, флотскими и авиационными соединениями Южного военного округа.
Целью учения заявлена проверка "готовности личного состава и техники военных частей, использующих тактическое ядерное оружие (ТЯО) мгновенно среагировать и гарантировать территориальную целостность и суверенитет России".
Учения станут ответом на заявления западных официальных лиц о возможности ввода войск НАТО в зону СВО и ударов по РФ для помощи Украине.
Если не брать "влажные мечты" Прибалтики и заявления отставных военных и дипломатов, можно вспомнить самые последние заявления влиятельных представителей западного мира:
В отличие от стратегического ядерного оружия, которое должно стирать города и континенты, тротиловый эквивалент ТЯО часто не превышает нескольких килотонн (в Хиросиме был применен заряд в 13 кт).
К тактическому ЯО относятся:
Вся номенклатура таких вооружений действительно имеется в распоряжении Южного военного округа — и ракеты, и снаряды, и заряды "Искандеров" и т. д.
Во всех современных армиях ядерных держав ТЯО призвано:
На 2024 год ЮВО (со штабом в Ростове) включает:
"Отмечаем ещё один шажок или половиночку шажка. Пока весьма и весьма ограниченно, подчеркнём, анонсирована подготовка к учению по применению нестратегического ядерного оружия в масштабах одного военного округа, пусть и очень воюющего", — пишут авторы проекта "Ватфор".
"Управляемая эскалация" тихо и незаметно подводит нас к обмену ядерными ударами", — добавляют эксперты ТГ-канала "БЧН".
"Если рассказать "на пальцах" — эти учения станут аналогом проводимых НАТО. Подразделения ВКС РФ, ракетные дивизионы и моряки должны будут отработать быстрое получения ТЯО с хранения, его монтаж на самолёты, ракеты и т. д" — рассказал Pravda. Ru специалист по разведке Георгий Рипер.
"Дальше самолёты реально или условно взлетают и выходят на рубежи пусков, корабли выходят в море, береговые системы и сухопутные ОТРК выходят в районы залпа", — пояснил разведчик.
"Дальше следует "Привет!" — учебный электронный (виртуальный) залп на поражение целей. После этого все средства и системы возвращаются и сдают (или нет) ТЯО, в зависимости от приказа", — поделился он.
В свою очередь, Military Times чуть ранее сообщал — "[американская - Pravda.ru] военно-политическая элита не посчитает критическим ядерный удар России по Украине или даже Европе, важна лишь безопасность находящейся за океаном Америки".
Американские же военные (!) отметили, что к 2024 году "в США пропал страх русского удара и распространено отношение "Москва не станет отвечать "ядеркой", убивая весь мир".
Вот только они забыли главные слова.
И это не предупреждение Совбеза РФ — в случае вступления войск НАТО в войну с РФ "не будет боёв, армии не равны — будут ядерные удары по странам-агрессорам".
Куда важнее заявление российского лидера "а зачем нам такой мир, если в нём не будет России?".
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.