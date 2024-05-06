Планируемые учения с тактическим ЯО: что, где и как использует РФ для тестового удара

Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет"

5:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генштаб РФ уже проводит подготовку к началу учений по отработке готовности к использованию нестратегического ядерного оружия ракетными, флотскими и авиационными соединениями Южного военного округа.

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Целью учения заявлена проверка "готовности личного состава и техники военных частей, использующих тактическое ядерное оружие (ТЯО) мгновенно среагировать и гарантировать территориальную целостность и суверенитет России".

Учения станут ответом на заявления западных официальных лиц о возможности ввода войск НАТО в зону СВО и ударов по РФ для помощи Украине.

Что такого наговорили западные лидеры?

Если не брать "влажные мечты" Прибалтики и заявления отставных военных и дипломатов, можно вспомнить самые последние заявления влиятельных представителей западного мира:

Глава демократического меньшинства в палате представителей Конгресса США заявил, что "мы не можем позволить Украине пасть… тогда Америке придется вмешаться в конфликт не просто деньгами, но и военными" Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что Лондон разрешает использовать британское оружие для ударов по целям на территории РФ. Эммануэль Макрон дважды сообщил, что отправка войск НАТО не исключена — это случится "при прорыве русскими фронта и/или при соответствующей просьбы Киева".

Что такое нестратегическое (тактическое) ядерное оружие?

В отличие от стратегического ядерного оружия, которое должно стирать города и континенты, тротиловый эквивалент ТЯО часто не превышает нескольких килотонн (в Хиросиме был применен заряд в 13 кт).

К тактическому ЯО относятся:

артиллерийские снаряды (в частности, 152/155-мм для "Пионов", "Малок" и "Гиацинтов"),

тактические баллистические ракеты (ОТРК типа "Искандер", "Точка-У", и т. п.),

крылатые ракеты (включая "Калибры", "Цирконы") для "Сушек", аэробаллистические "Кинжалы" для МиГ, ракеты для кораблей Каспийской флотилии, береговых дивизионов ЧФ, и т. п.

авиационные ядерные бомбы.

Вся номенклатура таких вооружений действительно имеется в распоряжении Южного военного округа — и ракеты, и снаряды, и заряды "Искандеров" и т. д.

Во всех современных армиях ядерных держав ТЯО призвано:

Прорывать линию обороны противника (штатно — до трёх зарядов). Уничтожать штабы, склады техники и вооружения, транспортные узлы. Бить по морской группировке противника. Стать "инструментом для решения военной проблемы позиционного тупика".

Какие регионы входят в ЮВО и могут быть задействованы в учениях?

На 2024 год ЮВО (со штабом в Ростове) включает:

Все новые регионы,

Адыгею,

Дагестан,

Ингушетию,

Кабардино-Балкарию,

Калмыкию,

Карачаево-Черкесию,

Крым и Севастополь,

Северную Осетию — Аланию,

Чечню,

Краснодарский край,

Ставропольский край,

Астраханская, Волгоградская и Ростовская области.

"Отмечаем ещё один шажок или половиночку шажка. Пока весьма и весьма ограниченно, подчеркнём, анонсирована подготовка к учению по применению нестратегического ядерного оружия в масштабах одного военного округа, пусть и очень воюющего", — пишут авторы проекта "Ватфор".

"Управляемая эскалация" тихо и незаметно подводит нас к обмену ядерными ударами", — добавляют эксперты ТГ-канала "БЧН".

"Если рассказать "на пальцах" — эти учения станут аналогом проводимых НАТО. Подразделения ВКС РФ, ракетные дивизионы и моряки должны будут отработать быстрое получения ТЯО с хранения, его монтаж на самолёты, ракеты и т. д" — рассказал Pravda. Ru специалист по разведке Георгий Рипер.

"Дальше самолёты реально или условно взлетают и выходят на рубежи пусков, корабли выходят в море, береговые системы и сухопутные ОТРК выходят в районы залпа", — пояснил разведчик.

"Дальше следует "Привет!" — учебный электронный (виртуальный) залп на поражение целей. После этого все средства и системы возвращаются и сдают (или нет) ТЯО, в зависимости от приказа", — поделился он.

В свою очередь, Military Times чуть ранее сообщал — "[американская - Pravda.ru] военно-политическая элита не посчитает критическим ядерный удар России по Украине или даже Европе, важна лишь безопасность находящейся за океаном Америки".

Американские же военные (!) отметили, что к 2024 году "в США пропал страх русского удара и распространено отношение "Москва не станет отвечать "ядеркой", убивая весь мир".

Вот только они забыли главные слова.

И это не предупреждение Совбеза РФ — в случае вступления войск НАТО в войну с РФ "не будет боёв, армии не равны — будут ядерные удары по странам-агрессорам".

Куда важнее заявление российского лидера "а зачем нам такой мир, если в нём не будет России?".