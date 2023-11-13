Запад начинает понимать, что украинские войска не продвигаются, и на контрнаступление ВСУ были возложены завышенные ожидания, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, провал контрнаступления ВСУ — результат возложенных на Киев ожиданий и ситуации на местах.
"Так называемое контрнаступление, мягко говоря, не продвигается. На него было возложено слишком, слишком много ожиданий. Но ситуация на местах абсолютно отличается от того, что ожидал Запад, стоящий за киевским режимом", — пояснил первый зампостпреда РИА Новости.
Он подчеркнул, что сейчас западные СМИ более резко высказываются о положении ВСУ на фронте, что наводит на мысль о том, что союзники Киева начали понимать "очевидные вещи".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Учёные пытаются отыскать тайный "зал знаний" под пирамидами в Египте.