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Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Запад начал понимать, что завысил ожидания от контрнаступления ВСУ

Силовые структуры

Запад начинает понимать, что украинские войска не продвигаются, и на контрнаступление ВСУ были возложены завышенные ожидания, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Запад начал понимать, что завысил ожидания от контрнаступления ВСУ
Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, провал контрнаступления ВСУ — результат возложенных на Киев ожиданий и ситуации на местах.

"Так называемое контрнаступление, мягко говоря, не продвигается. На него было возложено слишком, слишком много ожиданий. Но ситуация на местах абсолютно отличается от того, что ожидал Запад, стоящий за киевским режимом", — пояснил первый зампостпреда РИА Новости.

Он подчеркнул, что сейчас западные СМИ более резко высказываются о положении ВСУ на фронте, что наводит на мысль о том, что союзники Киева начали понимать "очевидные вещи".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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