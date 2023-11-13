Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Запад начал понимать, что завысил ожидания от контрнаступления ВСУ

Запад начинает понимать, что украинские войска не продвигаются, и на контрнаступление ВСУ были возложены завышенные ожидания, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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По его словам, провал контрнаступления ВСУ — результат возложенных на Киев ожиданий и ситуации на местах.

"Так называемое контрнаступление, мягко говоря, не продвигается. На него было возложено слишком, слишком много ожиданий. Но ситуация на местах абсолютно отличается от того, что ожидал Запад, стоящий за киевским режимом", — пояснил первый зампостпреда РИА Новости.

Он подчеркнул, что сейчас западные СМИ более резко высказываются о положении ВСУ на фронте, что наводит на мысль о том, что союзники Киева начали понимать "очевидные вещи".

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