Запад начинает понимать, что украинские войска не продвигаются, и на контрнаступление ВСУ были возложены завышенные ожидания, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.