Боец спецназа "Сибирь": ВСУ начали беречь технику. Поднос боеприпасов и эвакуация раненых — пешком

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия начала усиленно беречь технику на Клещеевском направлении в ДНР, рассказал боец спецназа "Сибирь" Южной группировки войск. Поднос боеприпасов и эвакуацию раненых ВСУ осуществляют пешком.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

По словам российского бойца, украинские боевики оставляют технику за два-три километра от линии соприкосновения.

"Нет такого, чтобы он (противник. — Прим. ред.) подвозил свой личный состав, свою пехоту близко к нашим позициям. Ротация противника сейчас происходит примерно в двух-трёх километрах… Также поднос боеприпасов производится в пешем порядке", — рассказал российский боец РИА Новости.

По его мнению, у ВСУ существенно не хватает бронированной техники, так как даже эвакуируют своих раненых, либо пешком, либо на лёгкой технике. к примеру, на пикапах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...