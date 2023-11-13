Выяснились мотивы несостоявшихся убийц Владимира Соловьёва

Телеведущего Владимира Соловьёва хотели убить за то, что он поддерживает действия России на Украине. Об этом рассказал в суде Максим Дружинин — один из обвиняемых в покушении на журналиста.

Фото: YouTube

В понедельник 2-й западный окружной военный суд рассматривал применение принудительного лечения по отношению к его подельнику Василию Стрижакову. Уроженец Эстонии Дружинин выступал в этом заседании в статусе свидетеля.

По его словам, исполнители покушения на Соловьёва "планировали это сделать в связи с его профессиональной деятельностью, в связи с активной поддержкой начала СВО".

Кроме того, украинские кураторы пообещали заплатить им миллион рублей.

В апреле 2022 года ФСБ задержала группу неонацистов. По версии следствия, по заданию СБУ они должны были убить Соловьёва, установив мину на его автомобиль, параллельно — для отвлечения внимания — напав на полицейскую машину.

У подозреваемых нашли самодельное взрывное устройство, коктейли Молотова, пистолеты, обрез охотничьего ружья, гранату, патроны, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику. Выяснилось также, что они обсуждали убийства гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, главреда "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссёра Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов.

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