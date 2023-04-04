Володин: ФСБ предотвратила теракты против Соловьёва, Симоньян, Киселёва, Попова и Скабеевой

Поддерживая киевский режим, США и Евросоюз создали в центре Европы террористическое государство, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он уверен, что именно украинские власти стоят за убийством военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), во время которого пострадало множество мирных людей.

Володин напомнил, что именно Киев ответственен за смерть политолога Дарьи Дугиной.

"Ряд терактов предотвращены ФСБ: в отношении журналистов Владимира Соловьёва, Маргариты Симоньян, Дмитрия Киселёва, Евгения Попова, Ольги Скабеевой, Тиграна Кеосаяна, основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева", — перечислил политик в своём Telegram-канале.

Вину за развязанную террористическую войну несут Байден, Макрон, Шольц и другие главы государств, которые поддерживают режим Владимира Зеленского, отметил спикер.

"Терроризму нет оправдания. Переговоры с террористами не ведут, их уничтожают", — резюмировал Володин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.