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Боевики ВСУ нервничают и боятся, что придётся отступать до Львова

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Силовые структуры

Армия Украины в панике — военнослужащие боятся, что им придётся отступать до самого Львова.

Боевики ВСУ нервничают и боятся, что придётся отступать до Львова
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Об этом пишет американское издание The Daily Beast, со ссылкой на националистов.

Они серьёзно опасаются, что из-за смещения акцента западных кураторов на Ближний Восток помощи Киеву будет недостаточно.

"Эта ситуация заставляет нас, украинских военных, нервничать из-за потенциальной нехватки поставок, с которой мы можем столкнуться. Мы по-прежнему зависимы. Мы не можем производить достаточное количество боеприпасов для конфликта такого большого масштаба, который мы ведём сейчас", — цитирует СМИ бандеровца.

Другой солдат признал, что без поддержки Вашингтона и других стран ВСУ будут вынуждены отступать.

"Мы будем получать от партнёров помощь, но её будет гораздо меньше, или конфликт дойдёт до Львова", — подытожил всушник.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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