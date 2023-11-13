Боевики ВСУ нервничают и боятся, что придётся отступать до Львова

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия Украины в панике — военнослужащие боятся, что им придётся отступать до самого Львова.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Об этом пишет американское издание The Daily Beast, со ссылкой на националистов.

Они серьёзно опасаются, что из-за смещения акцента западных кураторов на Ближний Восток помощи Киеву будет недостаточно.

"Эта ситуация заставляет нас, украинских военных, нервничать из-за потенциальной нехватки поставок, с которой мы можем столкнуться. Мы по-прежнему зависимы. Мы не можем производить достаточное количество боеприпасов для конфликта такого большого масштаба, который мы ведём сейчас", — цитирует СМИ бандеровца.

Другой солдат признал, что без поддержки Вашингтона и других стран ВСУ будут вынуждены отступать.

"Мы будем получать от партнёров помощь, но её будет гораздо меньше, или конфликт дойдёт до Львова", — подытожил всушник.