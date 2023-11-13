Армия Украины в панике — военнослужащие боятся, что им придётся отступать до самого Львова.
Об этом пишет американское издание The Daily Beast, со ссылкой на националистов.
Они серьёзно опасаются, что из-за смещения акцента западных кураторов на Ближний Восток помощи Киеву будет недостаточно.
"Эта ситуация заставляет нас, украинских военных, нервничать из-за потенциальной нехватки поставок, с которой мы можем столкнуться. Мы по-прежнему зависимы. Мы не можем производить достаточное количество боеприпасов для конфликта такого большого масштаба, который мы ведём сейчас", — цитирует СМИ бандеровца.
Другой солдат признал, что без поддержки Вашингтона и других стран ВСУ будут вынуждены отступать.
"Мы будем получать от партнёров помощь, но её будет гораздо меньше, или конфликт дойдёт до Львова", — подытожил всушник.
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