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Попытка прорыва ДРГ под Белгородом: ВСУ пошли на хитрость, но были уничтожены

Силовые структуры

Попытка прорыва группы украинских диверсантов под Белгородом завершилась для ВСУ плачевно.

Попытка прорыва ДРГ под Белгородом: ВСУ пошли на хитрость, но были уничтожены
Фото: ВКонтакте

Несмотря на то, что украинцы пошли на хитрость, они были наказаны, пишет telegram-канал Mash.

Диверсионно-разведывательная группа сегодня, 13 ноября, утром пыталась прорваться в Белгородскую область на автомобиле УАЗ с литерой Z на борту. ДРГ попыталась выдать себя за бойцов ВС РФ, но была вычислена и ликвидирована в районе Шебекино.

По динформации источника, в составе группы диверсантов было 8 человек. Пограничники России вступили с ДРГ в бой примерно в 7 утра. С российской стороны жертв нет.

Официально подтверждения данных ещё не было.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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