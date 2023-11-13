Попытка прорыва ДРГ под Белгородом: ВСУ пошли на хитрость, но были уничтожены

Попытка прорыва группы украинских диверсантов под Белгородом завершилась для ВСУ плачевно.

Фото: ВКонтакте

Несмотря на то, что украинцы пошли на хитрость, они были наказаны, пишет telegram-канал Mash.

Диверсионно-разведывательная группа сегодня, 13 ноября, утром пыталась прорваться в Белгородскую область на автомобиле УАЗ с литерой Z на борту. ДРГ попыталась выдать себя за бойцов ВС РФ, но была вычислена и ликвидирована в районе Шебекино.

По динформации источника, в составе группы диверсантов было 8 человек. Пограничники России вступили с ДРГ в бой примерно в 7 утра. С российской стороны жертв нет.

Официально подтверждения данных ещё не было.