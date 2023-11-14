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Главком ВСУ Залужный пожаловался главе комитета начштабов США на сложную обстановку на фронте

0:54
Силовые структуры

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пожаловался в телефонном разговоре с председателем объединённого комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном на сложную ситуацию на линии соприкосновения.

Главком ВСУ Залужный пожаловался главе комитета начштабов США на сложную обстановку на фронте
Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Как сообщил сам Залужный, он заверил, что ВСУ "продолжают наступать", но ситуация остаётся тяжёлой.

"Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевский, Купянский и Марьинский направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая. В то же время ВСУ продолжают ведение наступательных действий на определённых направлениях", — написал Залужный в своём Telegram-канале.

Кроме того, по словам главкома ВСУ, он обсудил с Брауном вопрос "насущных" потребностей украинской армии и перспективы военных действий на зимний период.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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