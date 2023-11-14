Бригада "Дон" потопила в Днепре бронированную баржу ВСУ

0:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Казаки бригады "Дон" устранили баржу ВСУ на Днепре. По словам бойцов, украинские военные то ли проверяли позиции, то ли пытались их спровоцировать.

Фото: https://t.me/anna_news/37406

Бронированная баржа шла по Днепру прикрывая буксир в районе населённого пункта Покровское.

"Буксир прикрывается баржей как щитом — то ли они проверяли огневые позиции, то ли просто провоцировали нас. В итоге баржу потопили", — сообщили бойцы бригады РИА Новости.

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