Казаки бригады "Дон" устранили баржу ВСУ на Днепре. По словам бойцов, украинские военные то ли проверяли позиции, то ли пытались их спровоцировать.
Бронированная баржа шла по Днепру прикрывая буксир в районе населённого пункта Покровское.
"Буксир прикрывается баржей как щитом — то ли они проверяли огневые позиции, то ли просто провоцировали нас. В итоге баржу потопили", — сообщили бойцы бригады РИА Новости.
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