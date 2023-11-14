Подполковник ЛНР в отставке Марочко: мобилизованным ВСУ выдают на фронт "зловонные" обноски и б/у защиту

Новопризванным в ВСУ боевикам выдают на складах уже изрядно изношенную форму и защиту, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Фото: t.me/RVvoenkor

Как уточнил подполковник, если же украинского мобилизованного что-то не устраивает, то предлагают купить форму и защиту за свои средства.

"Вещевое имущество в большей степени непригодно к носке, имеет характерные повреждения и зловонный запах. Такие же признаки с выдаваемыми средствами бронезащиты", — рассказал Марочко РИА Новости.

Как уточнил подполковник, такая ситуация сложилась в одном из распределительных центров ВСУ в Харьковской области, но не исключено, что в других регионах Незалежной происходит то же самое.

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