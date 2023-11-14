Новопризванным в ВСУ боевикам выдают на складах уже изрядно изношенную форму и защиту, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Как уточнил подполковник, если же украинского мобилизованного что-то не устраивает, то предлагают купить форму и защиту за свои средства.
"Вещевое имущество в большей степени непригодно к носке, имеет характерные повреждения и зловонный запах. Такие же признаки с выдаваемыми средствами бронезащиты", — рассказал Марочко РИА Новости.
Как уточнил подполковник, такая ситуация сложилась в одном из распределительных центров ВСУ в Харьковской области, но не исключено, что в других регионах Незалежной происходит то же самое.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Бойцы спецназа ФРГ в течение 34 часов штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена (Евгения) в Бранденбурге.