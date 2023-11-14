Вооружённые силы РФ взяли опорный пункт украинских боевиков на Артёмовском направлении.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
При обороне Артёмовска штурмовики ивановского соединения ВДВ встретили националистов артиллерийским огнём. Армия Украины попыталась обойти город с фланга, однако ВС РФ не дали ВСУ этого сделать, разбив её.
"Наши военные подобрались к противнику и завязали бой. В итоге ВС России смогли закрепиться на бывших позициях ВСУ", — пишет ведущий Первого канала.
Ранее сообщалось, что Армия России постепенно выбивает ВСУ с их плацдарма в районе Крынок.
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