Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Астролог Белогубец: 24 апреля 2024 год плохая дата для свадьбы
Боррель заявил, что Евросоюз не может предоставить Украине нужный объем боеприпасов
К Новому году красная икра в России может немного подорожать
Телеведущий Александр Масляков после тяжёлой болезни и ухода из КВН покинул Москву
Евросоюз предостерегли от шагов в отношении замороженных российских активов
Актёр Александр Домогаров впервые за долгое время появился на премьере нового фильма
Столтенберг признал сложной ситуацию на Украине
Google вновь оштрафовали на 15 млн из-за отказа "приземлить" данные в России
Иранские учёные обнаружили, что семена пажитника снижают холестерин

Россия получила секретное оружие Ким Чен Ына: тылы Украины ждёт ад

Силовые структуры

Южная Корея узнала, какие системы вооружения её северный сосед отправляет в Россию.

Россия получила секретное оружие Ким Чен Ына: тылы Украины ждёт ад
Фото: polskieradio.pl

В частности, не имеющую аналогов реактивную систему залпового огня Северной Кореи — KN-25, способную разрушить тылы Украины. Киев так хотел получить аналогичные от Запада.

"Секретное оружие Ким Чен Ына" — РСЗО "сверхбольшого калибра" — единственная в мире система с калибром 600 мм. Самые мощные системы других стран даже близко не могут сравниться с монстром КНДР по дальности и разрушительной мощи.

"Инженерам удалось совместить мощь тяжёлой оперативно-тактической ракеты с преимуществами залпового пуска, который перегружает ПВО противника и нивелирует возможные промахи единичных ракет",
цитирует "Царьград" военного эксперта Юрия Лямина.

Плюс ко всему, это не одна-две ракеты, а 4 на колёсном шасси и 6 — на гусеничном, которые могут запускаться с интервалом в полминуты. Залп этих ракет может нанесёт серьёзный ущерб любым объектам, отметил аналитик.

Трёхтонные ракеты KN-25 летят на расстояние до 380 километров. В реалиях спецоперации это означает, что батарея этих РСЗО под Донецком достанет и до мостов на Днепре, и цели за Кривым Рогом.

Размещение их в Курской и Брянской областях даст возможность наказывать врага в Киеве, а развёрнутые на полуостове Крым они смогут бить по целям в Николаевской и Херсонской областях, а также будут насквозь простреливать Одессщину.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

KN-25 /Северокорейская модульная реактивная артиллерийская система, превосходящая американскую M270
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Стало известно, куда пропал Леонид Ярмольник после начала СВО

Известный и любимый публикой актёр Леонид Ярмольник после начала спецоперации пропал из общественного пространства.

Стало известно, как сейчас живёт актёр Леонид Ярмольник: весь в долгах
В ФРГ бойцы спецназа 34 часа брали штурмом дом выходца из России
Бойцы спецназа ФРГ 34 часа штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена в Бранденбурге
Алла Пугачёва: 25 лет записей на студии Лопатина и обещание до победы света
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
Балканский переговорный марафон с ЕС близится к финишу Михаил Плисюк Выводы IV Хабаровского съезда помогут возродить Дальний Восток Сергей Лебедев Пакистан получил большие проблемы с талибами*, хотя сам же их и взращивал Александр Трубин
У беженцев с Украины в российских регионах возникают различные сложности
Яна Поплавская прокомментировала слова Пугачёвой о жертвах во имя народа
Певец Shaman и его супруга показали совместные снимки
Певец Shaman и его супруга показали совместные снимки
Последние материалы
Иранские учёные обнаружили, что семена пажитника снижают холестерин
Al Arabiya: в Газе в общей могиле похоронят 170 человек, погибших в больнице Аш-Шифа
Израильская ПВО "Праща Давида" в Финляндии нацелена на российскую границу
Необычный подарок от детей: певица Жасмин получила акции "Норильского никеля"
Физик: человечество вернётся к ядерным испытаниям
Генсек НАТО Столтенберг: Украина будет самостоятельно определять условия мира
Guardian: в Британии миллионы семей отключают холодильники для экономии денег
Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков прячется в США от долгов
В Госдуме предложили наказывать за развод рублём
Телеведущая из Екатеринбурга Евгения Путилова примет участие во всероссийском конкурсе красоты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников