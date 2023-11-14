Россия получила секретное оружие Ким Чен Ына: тылы Украины ждёт ад

Южная Корея узнала, какие системы вооружения её северный сосед отправляет в Россию.

Фото: polskieradio.pl

В частности, не имеющую аналогов реактивную систему залпового огня Северной Кореи — KN-25, способную разрушить тылы Украины. Киев так хотел получить аналогичные от Запада.

"Секретное оружие Ким Чен Ына" — РСЗО "сверхбольшого калибра" — единственная в мире система с калибром 600 мм. Самые мощные системы других стран даже близко не могут сравниться с монстром КНДР по дальности и разрушительной мощи.

"Инженерам удалось совместить мощь тяжёлой оперативно-тактической ракеты с преимуществами залпового пуска, который перегружает ПВО противника и нивелирует возможные промахи единичных ракет",

— цитирует "Царьград" военного эксперта Юрия Лямина.

Плюс ко всему, это не одна-две ракеты, а 4 на колёсном шасси и 6 — на гусеничном, которые могут запускаться с интервалом в полминуты. Залп этих ракет может нанесёт серьёзный ущерб любым объектам, отметил аналитик.

Трёхтонные ракеты KN-25 летят на расстояние до 380 километров. В реалиях спецоперации это означает, что батарея этих РСЗО под Донецком достанет и до мостов на Днепре, и цели за Кривым Рогом.

Размещение их в Курской и Брянской областях даст возможность наказывать врага в Киеве, а развёрнутые на полуостове Крым они смогут бить по целям в Николаевской и Херсонской областях, а также будут насквозь простреливать Одессщину.

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