По словам пленного солдата ВСУ, он был отправлен на фронт, несмотря на то, что был мобилизован, ушёл в самоволку и получил пятилетний срок. Об этом сообщили в Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации.
Военнослужащий рассказал, что его мобилизовали в марте в Киеве без прохождения медицинского осмотра в 120-й разведывательный батальон для группы эвакуации. Однако, не желая участвовать в боевых действиях, он вскоре дезертировал из части. Через три месяца следователи начали расследование в отношении него по обвинению в оставлении части.
"Я как бы пришёл, явился. Я ничего не отрицал. Да, ушёл. В общем, был суд. Мне дали пять лет, из которых два года условно. Если в течение этих лет я ничего не совершу, то они скостятся. И меня направили дальше служить. То есть, я не мог не служить. Статья не освобождала от дальнейшего прохождения службы. Я вынужден был идти дальше служить. В тот же батальон", — поведал военный.
Он также добавил, что батальон располагался в Донецкой области, и отношение к нему было прохладным.
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