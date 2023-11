По словам пленного солдата ВСУ, он был отправлен на фронт, несмотря на то, что был мобилизован, ушёл в самоволку и получил пятилетний срок. Об этом сообщили в Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0