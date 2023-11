Генпрокуратура России обратилась к властям Азербайджана с просьбой об экстрадиции Турала Мамедова, который разыскивается по делу об избиениях прохожих в Санкт-Петербурге летом и осенью 2023 года. Власти Азербайджана удовлетворили это предложение.

Фото: Openverse by claire1066 is licensed under CC BY 2.0.