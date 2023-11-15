Азербайджан выдал России Турала Мамедова, избивавшего прохожих в Петербурге

Генпрокуратура России обратилась к властям Азербайджана с просьбой об экстрадиции Турала Мамедова, который разыскивается по делу об избиениях прохожих в Санкт-Петербурге летом и осенью 2023 года. Власти Азербайджана удовлетворили это предложение.

Фото: Openverse by claire1066 is licensed under CC BY 2.0.

Отмечается, что Мамедов привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды группы лиц по признакам национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Он будет заключен под стражу.

По данным следствия, 15 октября 2023 года, Мамедов находился около торгово-развлекательного центра в Санкт-Петербурге и совместно с соучастниками публично призывал насильственным действиям в отношении проходящих людей и избивал их. Избиения были сняты на видео, после этого видеозаписи размещали в сети.