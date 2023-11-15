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Зеленский: танки Abrams США не сыграли роль, потому что Киев получил их слишком мало

Силовые структуры

Переданные Соединёнными Штатами танки Abrams не смогли сыграть в боевых действиях с Россией большую роль, потому что ВСУ получили их очень мало.

Зеленский: танки Abrams США не сыграли роль, потому что Киев получил их слишком мало
Фото: "President of Ukraine met with National Security Advisor to the President of the United States" by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Переданные США танки Abrams не смогли сыграть большую роль на поле боя, потому что Украина получила их слишком мало", — в частности, сказал лидер Незалежной.

Ранее он заявлял о новой фазе конфликта — оборонной. Киевская власти опять просила кураторов помочь финансами и вооружением, в том числе самолётами F-16. Но Запад всё чаще задаётся вопросом, как именно Киев хочет добиться своей победы, если последняя операция армии Украины под названием "контрнаступление" провалилась?

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Пленные рассказали о деморализации и бардаке в ВСУ: "Контрнаступ закончен"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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