В ночь на четверг, 16 ноября, российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона и еще три были перехвачены, сообщают в Министерстве обороны РФ.
В ночь на четверг, 16 ноября, российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона и еще три были перехвачены, сообщают в Министерстве обороны РФ.
На сей раз украинские беспилотники были выпущены по территориям Брянской области и Крыму.
"Ночью 16 ноября текущего года пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сообщает Минобороны в своем официальном Telegram-канале.
Официальных комментариев руководителей регионов, которые были атакованы ВСУ, пока не поступало.
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