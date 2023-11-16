Пять дронов ВСУ попытались атаковать объекты на территории России

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В ночь на четверг, 16 ноября, российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона и еще три были перехвачены, сообщают в Министерстве обороны РФ.

Фото: wikimedia.com by Nickel nitride is licensed under Public Domain Mark 1.0

В ночь на четверг, 16 ноября, российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона и еще три были перехвачены, сообщают в Министерстве обороны РФ.

На сей раз украинские беспилотники были выпущены по территориям Брянской области и Крыму.

"Ночью 16 ноября текущего года пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сообщает Минобороны в своем официальном Telegram-канале.

Официальных комментариев руководителей регионов, которые были атакованы ВСУ, пока не поступало.