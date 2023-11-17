Бойцы группировки "Восток" в ходе проведения специальной военной операции на Украине заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении. Как проинформировали в пресс-службе Министерства обороны РФ, в результате Вооружённые силы России ликвидировали свыше 745 боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики", — следует из сводки российского оборонного ведомства.
Кроме того, российские военнослужащие при помощи авиации и артиллерии поразили подразделения 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ. Также были ликвидированы 102-я и 127-я бригады территориальной обороны ВСУ в районе населённых пунктов Угледар, Старомайорское и Урожайное.
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