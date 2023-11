Бойцы группировки "Восток" в ходе проведения специальной военной операции на Украине заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении. Как проинформировали в пресс-службе Министерства обороны РФ, в результате Вооружённые силы России ликвидировали свыше 745 боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.