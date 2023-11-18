Офицер Дэвис: российская ПВО собьет все поставляемые ВСУ истребители F-16

Россия располагает мощной системой противовоздушной обороны, поэтому, по словам американского отставного подполковника Дэниела Дэвиса на его YouTube-канале, все поступающие в Украину истребители F-16 будут уничтожены, сообщает РИА Новости.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

"У России развитая и эффективная система ПВО, превосходящая по современности украинскую и даже нашу (американскую) систему. В НАТО и на Западе давно существуют опасения, что в случае прямого столкновения России и НАТО, ПВО и истребители Су-35 представят серьезную угрозу для F-16", — поделился своим мнением Дэвис.

Он также отметил, что F-16 относительно стары, и обучение украинских пилотов потребует много времени. По его мнению, поставка F-16 не изменит обстановки на поле боя для ВСУ.

Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге планируют отправить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.