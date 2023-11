Офицер Дэвис: российская ПВО собьет все поставляемые ВСУ истребители F-16

Россия располагает мощной системой противовоздушной обороны, поэтому, по словам американского отставного подполковника Дэниела Дэвиса на его YouTube-канале, все поступающие в Украину истребители F-16 будут уничтожены, сообщает РИА Новости.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.