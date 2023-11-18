Глава Херсонской области: Киев запретил забирать раненых бойцов ВСУ с левого берега Днепра

Киев отдал приказ не забирать раненых украинских солдат с левого берега Днепра. Такой информацией поделился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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"По нашим данным, … отдан новый приказ — раненых с левого берега не эвакуировать совсем", — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что таким образом киевские власти стараются скрыть количество раненых, не оказывая им помощь в медпунктах на поле боя, чтобы их там никто не видел. Вместо этого получивших ранения отвозят в далеко расположенные больницы, и многие бойцы, не перенеся дорогу, просто умирают.

По словам украинских военных, взятых в плен в районе Крынок, бойцов ВСУ, пытающихся эвакуироваться с левого берега, расстреливали загранотряды из наёмников. Сальдо объяснил, что так Киев делает для сокрытия колоссальных потерь ВСУ.